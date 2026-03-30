Володин анонсировал открытие Суворовского училища в Саратове

В Саратове по решению президента России Владимира Путина откроют Суворовское училище, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на совещании с активом Саратовской области, передает «Саратов 24».
«Наш президент принял решение и разрешил мне сказать о нем — создать в Саратове Суворовское училище», — сказал он.
Заведение будет рассчитано на 650 мест. Набор планируют производить в пятый, шестой и седьмой классы. Володин добавил, что вся материальная база должна быть подготовлена к 2030 году.
Летом 2024 года в Саратове возродили высшее артиллерийское командное училище, расформированное в 2003 году. О том, что это решение приняло Минобороны, Володин сообщал весной того же года. На первый курс училища приняли 291 курсанта, их обучение продлится пять лет.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.