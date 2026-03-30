Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин анонсировал открытие Суворовского училища в Саратове

В Саратове по решению президента России Владимира Путина откроют Суворовское училище, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин на совещании с активом Саратовской области, передает «Саратов 24».

Источник: РБК

«Наш президент принял решение и разрешил мне сказать о нем — создать в Саратове Суворовское училище», — сказал он.

Заведение будет рассчитано на 650 мест. Набор планируют производить в пятый, шестой и седьмой классы. Володин добавил, что вся материальная база должна быть подготовлена к 2030 году.

Летом 2024 года в Саратове возродили высшее артиллерийское командное училище, расформированное в 2003 году. О том, что это решение приняло Минобороны, Володин сообщал весной того же года. На первый курс училища приняли 291 курсанта, их обучение продлится пять лет.

Оставайтесь на связи с РБК в MAX.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше