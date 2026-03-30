ФАС выдала предупреждение «Русалу» из-за цен на алюминий

ФАС предупредила группу компаний о необходимости до 30 апреля изменить условия договоров на поставку алюминия, по которому цены на алюминий для российских потребителей превышали экспортные. Служба подчеркивает, что «Русал» при ценообразовании учитывала региональную премию, основанную на показателе европейского сегмента мирового рынка алюминия. Согласно заявлению службы, на текущий момент европейский рынок для России утратил репрезентативность.
ФАС утверждает, что приоритет при ценообразовании должен отвечать интересам отечественных переработчиков, а не зарубежных.
