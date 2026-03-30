В Красноярске пройдет финал конкурса моделей адаптивной одежды

Финал конкурса дизайна адаптивной одежды в Сибирском Федеральном округе «На крыльях» пройдет в Красноярске с 8 по 13 июня в рамках «Кубка Защитников Отечества» среди ветеранов СВО. Организаторы решили выявить и поддержать талантливых дизайнеров и генераторов идей в деле создания адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками конкурса могут стать специалисты текстильной отрасли, студенты профильных учебных заведений, производители одежды, заинтересованные в развитии адаптационной индустрии, а также юридические и физические лица, занимающиеся разработкой, дизайном, моделированием, изготовлением, конструированием одежды, обуви и аксессуаров. Состязаться предстоит в шести номинациях: «Мы — семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «Адаптивные решения труда», «Торжество», «С заботой при восстановлении». Заявки принимаются до 15 мая на сайте фонда «Защитники Отечества». Финалистов определят к 12 июня. Тогда же состоится показ моделей одежды, созданных конкурсантами. Лучшие коллекции — победители окружного конкурса выступят на всероссийском полуфинале в конце года. В отборе и оценке работ будут участвовать паралимпийцы. Они отберут коллекции, которые наиболее соответствуют потребностям активных людей с инвалидностью. В показах в Красноярске примут участие ветераны специальной военной операции и члены их семей. Конкурс ориентирован не только на участников «Кубка Защитников Отечества», но и на широкую аудиторию людей с инвалидностью, которым важны комфорт, функциональность и внешний вид повседневной одежды. В 2026 году, объявленном Годом единства народов России, особый акцент сделан на культурных традициях и национальных мотивах в современном адаптивном дизайне.