Университет Гонконга пригласил ученых из РФ для работы над проблемой старения

ГОНКОНГ, 30 марта. /ТАСС/. Китай заинтересовался методиками ученых — выходцев из России по борьбе со старением, группа специалистов, в том числе из РФ, в настоящее время работает в Гонконге над проблемой омоложения. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС российский вирусолог профессор Городского университета Гонконга (City University of Hong Kong, CityU) Петр Лидский.
«В Китае сейчас стоит острая проблема старения населения, и КНР довольно активно вкладывается в здравоохранение, в том числе в решение проблемы старения. И сейчас в Гонконге работает команда ученых, выходцев из России, которые получили приглашение в City University of Hong Kong. Я здесь возглавляю лабораторию», — рассказал профессор.
Он отметил, что на протяжении всей истории человечества люди воспринимали старение как неизбежный фактор существования. «Но уже сейчас мы понимаем, что человеческое тело — физический объект, а старение — это биологический процесс. Но не может существовать биологический процесс, на который мы не могли бы повлиять», — сказал Лидский.
«Необходимо отбросить такое несколько мистическое отношение к старению и вложить приличные силы и ресурсы в то, чтобы наконец понять и научиться им управлять. Если человек порезал палец, он в панике бежит в поликлинику, а если человек стареет и умирает, то почему-то воспринимает это как должное. Но это выученная беспомощность! И это отражается на отношении общества к нашей области. Финансирование непропорционально мало в соотношении с масштабом проблемы», — считает Лидский.
Профессор отметил, что в этой области пока отсутствует общепринятая теория: если спросить геронтологов, что такое старение и в чем его причина, они дадут совершенно разные ответы. «Мы полагаем, что старение — генетическая программа, заложенная в нашем организме, которая нас, условно говоря, убивает к определенному возрасту. Наша работа указывает на то, что старение — это часть иммунной системы», — рассказал вирусолог.
Он напомнил, что в мире животных существуют примеры радикального замедления или обращения старения вспять. Например, пчелы в некоторых случаях могут омолаживаться, «но почему-то делают это, только когда в улье возникают проблемы, или, например, грызун голый землекоп, который, можно сказать, не стареет. Эти примеры дают нам надежду на излечение старения». «Но геном человека, по-видимому, не имеет таких программ, поэтому нужно искать медицинские способы, чтобы этого добиться», — добавил собеседник агентства. Изучение проблемы старения и борьбы с ним в перспективе может стать одним из важнейших направлений научных исследований, «и Китай в последнее время проявляет большой интерес к этой теме», отметил профессор.