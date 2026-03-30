В подмосковных Мытищах построят современный медицинский центр

Современный многопрофильный медицинский центр возведут на улице Коминтерна в Мытищах при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Сейчас специалисты занимаются устройством котлована и выносом инженерных сетей. На площадке задействованы 76 мастеров и 12 единиц техники.
Общая площадь нового семиэтажного медкомплекса составит 110 тыс. кв. м. В его состав войдут стационар почти на 786 коек, родильный дом и сосудистый центр. Также будут функционировать отделения терапии и хирургии. На прилегающей территории планируется комплексное благоустройство, строительство многоуровневой парковки и контрольно-пропускного пункта.
В новом учреждении будут обслуживать жителей округов Мытищи, Пушкинский, Королев, Долгопрудный, Щелково, Фрязино, Лобня и Ивантеевка. Всего это уже более миллиона человек. Открытие центра запланировано на 2030 год.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.