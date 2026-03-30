В Нижний Новгород доставлен стальной канат для канатной дороги через Оку

Стальной канат для канатной дороги через Оку доставлен в Нижний Новгород. Об этом сообщили в АО «Урбантех Канатные дороги».
Канатная дорога через Оку представляет собой двухсекционный комплекс, в котором секции могут работать как раздельно, так и в едином сквозном режиме. Нижняя секция соединит станции «Заречная» и «Тихая гавань», верхняя протянется от «Тихой гавани» до станции «Проспект Гагарина». Разделение трассы на два участка обусловлено необходимостью поворота оси канатной дороги.
Доставленный канат — один из важнейших элементов всей транспортной системы — стальной оцинкованный преднатянутый шестипрядный диаметром 54 мм. Такая конструкция повышает устойчивость к растяжению в процессе эксплуатации. Общая масса двух секций каната превышает 80 тонн.
В настоящее время оборудование размещено на специализированной площадке с соблюдением требований по сохранности и подготовке к монтажу.
Напомним, ранее в Нижний Новгород были доставлены первые опоры для канатной дороги через Оку. Строительство объекта ведет АО «Урбантех Канатные дороги» в рамках концессионного соглашения с правительством Нижегородской области сроком на 25 лет.
Канатная дорога через Оку станет современной транспортной артерией, которая свяжет заречную и нагорную части Нижнего Новгорода, пассажиры смогут быстро добраться от метро «Заречная» до парка «Швейцария» и далее, в сторону центра или Кузнечихи, минуя пробки на мостах. Так, время в пути на канатной дороге составит около 15 минут, тогда как аналогичный маршрут через Молитовский мост занимает до 40 минут.
Напомним, планируемый пассажиропоток канатной дороги через Оку — 10 тысяч человек в сутки, максимальная пропускная способность — 30,5 тысяч пассажиров в сутки. Канатная дорога проектировалась, учитывая расчет увеличения нагрузки на транспортную систему с вводом в эксплуатацию жилых кварталов по обеим сторонам Оки: к 2033 году там планируется построить более 700 тысяч кв. м жилья. При этом уже сегодня на территории доступности будущей канатной дороги живут около 100 тысяч нижегородцев, которые после запуска канатной дороги смогут экономить около 30 минут за каждую поездку.
Новая канатная дорога станет частью единого каркаса, формируемого в рамках масштабной транспортной реформы. Объединение всех видов транспорта в общую сеть, создание транспортно-пересадочных узлов призвано сделать передвижение комфортным, быстрым и экономичным из любой точки нижегородской агломерации.