Единый портал исторической недвижимости запущен в Нижегородской области

Сервис позволяет отслеживать, по каким объектам ведутся торги.

Источник: Время

В Нижегородской области заработал единый портал исторической недвижимости. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем канале в MAX.

«Нижегородская область — настоящий музей под открытым небом. У нас огромное количество памятников истории и архитектуры, которые мы должны сохранить для будущих поколений. Без помощи инвесторов тут не обойтись. А им в помощь — новый портал», — написал губернатор.

Новый портал позволяет отслеживать, какие именно объекты находятся в стадии активных торгов. На данный момент в этом списке пять объектов культурного наследия. Всего доступна информация по 80 объектам, перечень будет пополняться. На каждое здание составлена карточка с характеристиками, историческая справка, добавлены фотоматериалы и геометки.

«Рассчитываю, что новая цифровая площадка поможет сделать процесс привлечения бизнеса к этой чрезвычайно важной работе более прозрачным и удобным для всех сторон», — резюмировал Глеб Никитин.

Напомним, что квартал церкви Трех Святителей получил статус ОКН.