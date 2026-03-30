Единый портал исторической недвижимости запущен в Нижегородской области

В Нижегородской области заработал единый портал исторической недвижимости. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем канале в MAX.
«Нижегородская область — настоящий музей под открытым небом. У нас огромное количество памятников истории и архитектуры, которые мы должны сохранить для будущих поколений. Без помощи инвесторов тут не обойтись. А им в помощь — новый портал», — написал губернатор.
Новый портал позволяет отслеживать, какие именно объекты находятся в стадии активных торгов. На данный момент в этом списке пять объектов культурного наследия. Всего доступна информация по 80 объектам, перечень будет пополняться. На каждое здание составлена карточка с характеристиками, историческая справка, добавлены фотоматериалы и геометки.
«Рассчитываю, что новая цифровая площадка поможет сделать процесс привлечения бизнеса к этой чрезвычайно важной работе более прозрачным и удобным для всех сторон», — резюмировал Глеб Никитин.
Напомним, что квартал церкви Трех Святителей получил статус ОКН.