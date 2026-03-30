В Индонезии появился амбассадор Московского экспортного центра

Амбассадор Московского экспортного центра (МЭЦ) приступил к работе в Индонезии, сообщили в городском департаменте экономической политики и развития. Он будет оказывать поддержку столичным предпринимателям с выходом на рынок этой страны, что способствует достижению целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
По словам генерального директора МЭЦ Виталия Степанова, за последние годы услугами амбассадоров воспользовались около 400 московских компаний. Сумма контрактов, заключенных за рубежом при поддержке представителей центра, почти достигла 5 млрд рублей.
«Организация присутствия амбассадора столичного бизнеса на рынке Индонезии станет еще одним важным шагом для расширения экспортных возможностей московских предпринимателей и позволит компаниям Москвы укрепить позиции на рынке одной из крупнейших стран в Юго-Восточной Азии», — отметил Виталий Степанов.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.