В трех районах Воронежской области установился третий класс пожарной опасности

Особенно велик риск лесных пожаров на востоке региона.

Источник: Комсомольская правда

Аномально теплая погода стала причиной быстрого высыхания лесной подстилки в Воронежской области. По данным ГУ МЧС по региону, в трех районах уже в конце марта установился третий класс пожарной опасности.

Риск ландшафтных пожаров существует в Борисоглебске, Грибановском, Поворинском и Терновском районах. Жителям этих территорий надо быть особенно осторожными с огнем.

Напоминаем, что по многолетней традиции, с 1 апреля в Воронежской области начнется пожароопасный сезон, когда запрещено разведение открытого огня.