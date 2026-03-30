В трех районах Воронежской области установился третий класс пожарной опасности

Аномально теплая погода стала причиной быстрого высыхания лесной подстилки в Воронежской области. По данным ГУ МЧС по региону, в трех районах уже в конце марта установился третий класс пожарной опасности.
Риск ландшафтных пожаров существует в Борисоглебске, Грибановском, Поворинском и Терновском районах. Жителям этих территорий надо быть особенно осторожными с огнем.
Напоминаем, что по многолетней традиции, с 1 апреля в Воронежской области начнется пожароопасный сезон, когда запрещено разведение открытого огня.