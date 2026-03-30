В Карачаево-Черкесии в 2026 году планируют восстановить 124 гектара лесов

Лесовосстановительные работы в 2026 году пройдут на 124 га земель в Карачаево-Черкесии в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.
Для проведения работ и мониторинга ситуации в лесах в регионе планируют обновить парк лесопожарной техники. Отметим, что в республике уже удалось на 100% укомплектовать лесопожарные структуры. Также ежегодно закупается современное оборудование, включая ранцевые огнетушители.
Помимо этого, на территории Зеленчукского района запланировано строительство комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных отходов. Правительство Карачаево-Черкесии заключило с региональным экологическим оператором концессионное соглашение о финансировании, создании и эксплуатации этого объекта в станице Зеленчукской.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.