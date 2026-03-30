В Похвистневском районе Самарской области рассказали о защите от мошенников

Тематическая беседа с пожилыми людьми, посвященная алгоритмам защиты от мошенников, прошла в Похвистневском районе Самарской области. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в администрации муниципалитета.
Специалисты районного отдела социальной реабилитации провели информационную сессию на тему: «Мошенничество. Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве». Основной акцент был сделан на разборе реальных сценариев, с которыми граждане сталкиваются в повседневной жизни. Эксперты детально проанализировали механизмы обмана, используемые преступниками, и предложили конкретные способы противодействия.
Участникам встречи предоставили алгоритмы действий против самых популярных схем мошенничества. Специалисты разъяснили, что при любом подозрительном звонке необходимо прервать разговор и самостоятельно перезвонить в официальную организацию или родственнику по известному номеру. Также пожилые люди узнали о правилах создания надежных паролей и настройках приватности в мессенджерах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.