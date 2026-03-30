В Калининградской области военнослужащие тренируются отражать атаки беспилотников

В Калининградской области военнослужащие тренируются отражать нападение беспилотных летательных аппаратов на объекты Балтийского флота — задействованы были подразделения охраны военных объектов и постов воздушного наблюдения.
Как сообщает пресс-служба Балтфлота, группы радиоэлектронной борьбы организовали помехи с помощью средств радиоэлектронного подавления, после чего группы огневого поражения уничтожили воздушные цели.
Также на полигоне военнослужащие отработали стрельбу из зенитной установки и крупнокалиберного пулемета по мишеням, имитирующим БПЛА противника.
Тренировка была плановая.
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше