НБД-Банк укрепил позиции в рейтинге 100 надежных банков по версии Forbes

НБД-Банк подтвердил статус надежной финансовой организации, войдя в рейтинг 100 надежных банков России по версии Forbes. По итогам 2025 года банк занял 60 место, улучшив свою позицию на 6 пунктов по сравнению с рейтингом за предыдущий год.
Рейтинг подготовлен изданием Forbes на основе оценок российских рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ: «Эксперт РА», АКРА, НКР и НРА. Они отражают кредитоспособность российских банков в рублях. В исследовании учитывались данные по состоянию на 1 января 2026 года. Улучшение позиции НБД-Банка свидетельствует о его сбалансированном развитии и взвешенной кредитной политике.
«Включение в рейтинг Forbes и укрепление позиций в нем — это подтверждение надежности банка и доверия со стороны клиентов и партнеров. Мы последовательно развиваемся, уделяя особое внимание качеству обслуживания и устойчивости на рынке, что особенно важно в текущих экономических условиях», — отметил председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.
Напомним, рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности НБД-Банка на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
