Приданое для малыша: более 13 тысяч нижегородских семей получили сертификаты «Подарок новорожденному»

«Родительский основной доход — это выплата при рождении ребенка не менее 1 млн рублей без учета дохода. На сегодняшний день выдано 12 554 свидетельства. Подарок новорожденному, который предусматривает выдачу электронного сертификата номиналом 20 000 рублей на детские товары от нижегородских производителей, получили уже 13 351 семья», — рассказали «ФедералПресс» в региональном министерстве социального развития и семейной политики.
Статистика показывает, что родители активнее выбирают ежемесячные выплаты при рождении детей. При этом с увеличением количества малышей в семье популярность этой меры поддержки только растет: при рождении второго ребенка ее оформляют 57% семей, при рождении третьего — 66%, а при появлении четвертого и последующих детей — уже 73%.
Большинство родителей направляют полученные средства на погашение ипотечных кредитов — это самое востребованное направление расходования целевых выплат.
Как добавили в министерстве, с января 2026 года возможности другой демографической меры поддержки, программы «Подарок новорожденному», заметно расширились. Ассортимент витрины маркетплейса пополнился более чем 600 товарами от 16 местных производителей. Теперь родители могут приобрести по сертификату одежду и обувь, средства личной гигиены, детскую мебель, развивающие игры и многое другое.
Наибольшим спросом пользуются подгузники и одноразовые пеленки, а также бытовая химия для ухода за новорожденным. При этом список доступных позиций продолжает расти — к проекту присоединяются новые компании.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что на заседании Совета при полпреде президента в Приволжском федеральном округе отметили успешный опыт Нижегородской области в сфере демографической политики. По словам спикера Законодательного собрания региона Евгения Люлина, системная поддержка со стороны региона семей, включая особое внимание к многодетным, приносит свои плоды.
Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова.