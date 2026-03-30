Зеленский сполз. Нижний Новгород встал в пробки из-за ЧП на главном съезде

Никогда такого не было, и вот опять: с Зеленского съезда прямо напротив кремля тонны грунта сошли на проезжую часть, чудом не задев транспорт, полный людей. Съезд закрыли на неопределённый срок, пока специалисты не оценят риски новых оползней и не примут меры. Но почему эти меры не приняли заранее, прекрасно зная, сколько снега выпало за зиму на склоны? Почему целый большой город теперь страдает от головотяпства отдельных людей? Ответы на вопросы искал nn.aif.ru.
Перерезали артерию.
Первые тонны мокрой земли скатились вниз, в «трубу» Зеленского съезда, в разгар дня 27 марта. Съезд днём всегда полон машин и автобусов, но на сей раз им как-то удалось не пострадать. Движение тут же перекрыли.
Журналист nn.aif.ru оказался на месте ЧП почти одновременно с городскими службами инженерной защиты и увидел, что грунт вдоль склона и дальше дал огромную трещину и планирует продолжить ползти.
Зеленский съезд длиной 1177 метров идёт вдоль засыпанного рва, в древности защищавшего от набегов врага Нижегородский кремль, его проложили в 1834 году с тогдашней Благовещенской площади (сейчас — площадь Минина и Пожарского) до волжской набережной.
Съезд, по которому без преувеличения сотни тысяч жителей заречной части Нижнего Новгорода каждый день едут на работу и учёбу в нагорную часть, а потом обратно домой, был перекрыт 27−29 марта. Десятки маршрутов общественного транспорта и весь личный пустили в объезд по узким улочкам исторического центра. Улочки немедленно замерли.
Судя по фото очевидцев, какие-то массы грунта и дальше падали на пустую проезжую часть. К исходу выходных городские власти сообщили неутешительные новости: съезд закрыт на неопределённый срок, состояние склона нужно дальше оценивать специалистам, решать, каким способом бороться с оползнями. Потом ещё потребуется время, чтобы принять меры.
И горожане продолжали искать пути объезда.
Забыли о корнях!
Естественные склоны в Нижнем Новгороде, особенно в местах развития овражно-балочной сети, издавна подвержены оползням. Весной сход грунта начинает активизироваться, и связано это, в первую очередь, с активным снеготаянием, сообщил официальный представитель Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета Илья Реушкин.
«Растаявший снег насыщает влагой поверхностные слои грунта и приводит к формированию поверхностных оползней — так называемых оплывин. Более опасное явление, инсеквентный (глубокий) оползень, может возникнуть, если снеготаяние совместится, например, с дождём, когда количество осадков сильно увеличивается. Тогда переувлажнение грунта происходит не только на поверхности, но и достаточно глубоко, что может привести к глубинному оползню», — сообщил эксперт. Визуально оползень на Зеленском съезде, по мнению эксперта, можно отнести к оплывинам.
«Чтобы склоны не ползли, их надо озеленять, — говорит директор экологического центра “Дронт” Асхат Каюмов. — На мой взгляд, мы долго и старательно шли к тому, чтобы оползни на Зеленском съезде стали регулярными, разрушая систему естественной защиты склонов. Мы выкашиваем их по пять раз за сезон и напрочь убиваем растительность. В результате корней нет, и держать грунт нечему». А в этом году снега, а значит и влаги, особенно много.
Склоны в последние годы пытаются удержать искусственными сооружениями. «Не помогают все эти габионы (геосетка) и прочие конструкции! — возмущается Асхат Каюмов. — Где они сейчас? Вывезены после оползня вместе с грунтом на помойку? Если мы вспомним советские годы, у нас тогда кремлёвские склоны не ползли, но косили их раз в год, в августе. Формировалась мощная подстилка из корней растений: злаковые, пырей, двудольные травы и так далее. Низ склона можно засадить красивыми ягодными кустарниками. Это даже экономически более выгодно. Поскольку система естественной защиты склонов самообновляемая».
Вслед за экологом нам хочется спросить ответственных лиц и, кстати, прокуратуру, оценивающую, как они исполняют обязанности: а когда на город за два зимних месяца обрушились 450% нормы снега, думали в муниципалитете о скорой весне? О том, что снег растает и пропитает грунт, который уже столько раз сползал? Или надеялись, что всё само рассосётся?
В далёкие 1990-е при скудном городском бюджете и бесконечных круговых неплатежах всех всем город выручало умение хозяйствовать. Оперативки у ныне покойного мэра Ивана Склярова ещё зимой начинались с обсуждения противооползневых мер, и профилактика такая была обязательна, как «отче наш»…
Почему мы ничего не знаем о таких программах в современном Нижнем Новгороде, где строят арены мирового уровня и вкладывают миллиарды в террасные парки в двух шагах от того самого оползня?!
Важно.
Земля не первый раз сходит вниз в районе Зеленского съезда. ЧП случались в 2016-м, 2017-м и 2020 годах. В 2021 году на другом участке склона, не там, где сейчас, сошёл грунт, возвели четыре подпорные стены с основанием из 366 свай для предотвращения оползней.
На работы подрядчики давали двухлетнюю гарантию, но напрасно. В марте 2023 года оползень вновь случился под Нижегородским кремлём, едва не утащив за собой Северную башню и чуть не засыпав тоннель строящегося фуникулёра. Но тогда на город реально обрушились сильные ливни, буквально смывшие со склона пласт земли.
Тогда власти поспешили успокоить жителей. Мол, угроз для крепости, подъёмника, а также для памятника архитектуры — ночлежного дома Бугрова нет. Служба инженерной защиты при осмотре грунта новых трещин не нашла и пообещала, что подобного не произойдёт.
Тем не менее в октябре 2023 года оползень разрушил тротуар вместе с бетонными столбами и ограждениями на Зеленском съезде в районе Театральной лестницы.
И эта летопись продолжается.