В Воронежской области в ДТП с поездом погибли два человека

«Утром 29 марта 2026 года на нерегулируемом железнодорожном переезде 281-го километра перегона станций Раненбург — Павелец Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего сообщением Тамбов — Москва, с легковым автомобилем. В результате происшествия 74-летний водитель автомобиля и 69-летний пассажир от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении управления на платформе Мах.