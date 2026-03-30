В Воронежской области в ДТП с поездом погибли два человека

ВОРОНЕЖ, 30 мар — РИА Новости. Два человека погибли при столкновении пассажирского поезда и автомобиля в Воронежской области, начата проверка, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.
«Утром 29 марта 2026 года на нерегулируемом железнодорожном переезде 281-го километра перегона станций Раненбург — Павелец Юго-Восточной железной дороги в Воронежской области произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего сообщением Тамбов — Москва, с легковым автомобилем. В результате происшествия 74-летний водитель автомобиля и 69-летний пассажир от полученных травм скончались на месте», — говорится в сообщении управления на платформе Мах.