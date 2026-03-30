«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на услуги в апреле 2026 года.
Для физических и юридических лиц с 6 апреля будут повышены тарифы на ряд услуг. Подорожание затронет тарифы общедоступного пакета программ, электронной почты, зарядки электромобилей, облачного сервиса, международного соединения, провайдеров и ряд других. Подробнее можно ознакомиться здесь.
Вместе с тем повышение не коснется интернет-телевидения (Zala), стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет (byfly). Также повышение не затронет постоянный доступ в сеть Интернет на базе сетей 2G/3G, услуги местной сети электросвязи, предоставление в пользование цифровых междугородных каналов, пакеты услуг электросвязи, видеодомофон, доступ к платформам и другие услуги.
Кстати, мы собрали, что изменится в Беларуси с 1 апреля 2026 года: большие выходные, командировочные и утильсбор по-новому, отключение отопления.
Тем временем 11 марок сигарет подорожают в Беларуси с 1 апреля 2026 года.
Кроме того, доллар и евро резко подешевели на торгах в Беларуси 30 марта.