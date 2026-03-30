Пора на кладбище — в Самаре назвали дни работы автобусов до погостов

В Самаре определён подрядчик, который будет перевозить жителей города к кладбищам в дни праздников. Перевозки будут осуществляться с 12 апреля по 31 мая по 8 маршрутам. Всего на линию выйдут 58 автобусов.

Источник: Аргументы и факты

В Самаре определён подрядчик, который будет перевозить жителей города к кладбищам в дни религиозных и мирских праздников. Торги на организацию рейсов завершились 26 марта, сообщает «МК в Самаре» со ссылкой на сайт госзакупок.

Перевозки будут осуществляться с 12 апреля по 31 мая по 8 маршрутам. Всего на линию выйдут 58 автобусов, чтобы обеспечить удобный доступ к кладбищам для всех горожан.

Особое внимание стоит обратить на точные даты работы автобусов:

12 апреля.

19 апреля.

21 апреля.

9 мая.

30 мая.

Договор с единственным участником торгов заключён по максимальной цене — 4,99 млн рублей.

Жителям Самары рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать расписание автобусов на эти дни.