Пора на кладбище — в Самаре назвали дни работы автобусов до погостов

В Самаре определён подрядчик, который будет перевозить жителей города к кладбищам в дни религиозных и мирских праздников. Торги на организацию рейсов завершились 26 марта, сообщает «МК в Самаре» со ссылкой на сайт госзакупок.
Перевозки будут осуществляться с 12 апреля по 31 мая по 8 маршрутам. Всего на линию выйдут 58 автобусов, чтобы обеспечить удобный доступ к кладбищам для всех горожан.
Особое внимание стоит обратить на точные даты работы автобусов:
12 апреля.
19 апреля.
21 апреля.
9 мая.
30 мая.
Договор с единственным участником торгов заключён по максимальной цене — 4,99 млн рублей.
Жителям Самары рекомендуют заранее планировать поездки и учитывать расписание автобусов на эти дни.