В городе Мирном в Якутии состоялась акция «Белая ромашка»

Акцию «Белая ромашка», посвященную Всемирному дню борьбы с туберкулезом, провели в городе Мирном на территории Якутии. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Мирнинской центральной районной больнице.
Участники акции могли пройти экспресс-тестирование на пять видов инфекций, в том числе на туберкулез, сделать флюорографию. Площадкой мероприятия стала Мирнинская центральная районная больница.
«Туберкулез долгое время остается одной из самых коварных инфекций. Опасность может коснуться каждого, особенно тех, кто игнорирует регулярную диагностику. Флюорография для взрослых, проба Манту и диаскинтест для детей — это самые быстрые и надежные способы выявления туберкулеза на ранних стадиях», — отметили в медучреждении.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.