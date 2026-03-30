Ракова рассказала об ИИ-сервисе для проверки рентгеновских снимков

Столичные специалисты разработали инструмент на основе искусственного интеллекта, который проверяет качество рентгенографии грудной клетки прямо во время процедуры — это позволит избежать повторных вызовов пациентов на прием. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Новая разработка столичных ученых — инструмент для автоматической проверки качества рентгенографии грудной клетки. Это одно из самых массовых исследований, и теперь мы сможем оценивать его корректность прямо во время процедуры, в среднем за 17 секунд, — рассказала чиновница. — Раньше рентгенолаборант контролировал качество вручную и мог заметить погрешность уже после ухода пациента. Теперь нейросеть сразу анализирует снимок: проверяет правильность укладки, корректность заполнения данных. Если что-то не так — система сразу сигнализирует, и специалист может переснять снимок на месте, не приглашая пациента повторно».
Инструмент тестировался в трех столичных клиниках; в результате точность оценки качества снимков достигла 94%, а выявление ошибок в данных — 99%, рассказала Ракова. По ее словам, внедрение технологии не только сэкономит пациентам и медикам время, но и снизит лучевую нагрузку на организм.
«При проведении лучевой диагностики иногда встречаются технические погрешности. Часть таких исследований требует повторного проведения, что, к сожалению, создает дополнительную нагрузку как на пациентов, так и на систему здравоохранения. Чтобы оптимизировать этот процесс, мы внедряем программное решение для рабочих станций рентгенолаборантов. Оно позволит оперативно оценивать качество снимков еще до того, как пациент покинет кабинет», — добавил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Юрий Васильев.
Алгоритм позволяет анализировать снимки сразу по нескольким параметрам: это полнота охвата органов, правильность положения тела пациента, отсутствие посторонних предметов на снимке и многое другое, говорится в материалах мэрии. Это поможет врачам-рентгенологам работать уже с проверенными снимками, не тратя время некачественные изображения.
Москва занимается цифровизацией системы здравоохранения уже более десяти лет, сейчас в распоряжении врачей более 60 ИИ-сервисов по 43 клиническим направлениям, добавили в мэрии. Работу ведут специалисты Центра диагностики и телемедицины совместно со столичным департаментом информационных технологий.