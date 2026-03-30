Студенты из Омской области приняли участие в проекте «Школа мечты»

Учащиеся вузов и колледжей Омской области снова стали участниками всероссийского проекта «Школа мечты», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Участники представили экспертной комиссии девять проектов обновленного пространства школ, где проводится капитальный ремонт. Проектирование объектов проходит с учетом как пожеланий пользователей, так и объективных характеристик территории и специфики конкретного учреждения. При этом особое внимание уделяется зонам наибольшей проходимости, таким как вестибюль или гардероб.
«“Школа мечты” — уникальный проект, благодаря участию в котором студенты могут открыть для себя возможности в их будущей профессиональной карьере. Он включен во всероссийский календарь воспитательной работы», — отметили в Министерстве образования Омской области.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.