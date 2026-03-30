В Волгоградской области стартуют субботники

Оперативное совещание, посвященное организации традиционных весенних субботников, провел 30 марта губернатор Андрей Бочаров.
«По традиции завершить основные работы по приведению территории в порядок планируется до 1 мая — Дня Весны и Труда», — уточнил глава региона, напомнив, что при уборке мусора нужно помнить о соблюдении требований противопожарной безопасности.
Руководителям муниципалитетов рекомендовано обратить отдельное внимание на места массового пребывания людей, а также памятные места, воинские захоронения и кладбища.
Одновременно на территории муниципалитетов начинаются работы по благоустройству общественных и дворовых территорий. В 2026 году в области планируется реализовать более 200 таких проектов.
