Эксперт по ЖКХ рассказал, как экономить воду

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Посудомоечная машина помогает сэкономить почти 90 литров воды за цикл, рассказал интернет-изданию NEWS.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Эксперт отметил, что при ручном мытье расход воды в среднем выходит около 50−100 литров, в то время как посудомоечная машина справляется с идентичной задачей, используя всего 7−10 литров.
«Главное — загружать ее полностью. Это же правило действует и для стиральной машины: запускать ее ради нескольких вещей — пустая трата воды», — подчеркнул эксперт.