Кадры последствий воздушной атаки на Таганрог появились в сети

Глава Таганрога Светлана Камбулова лично осмотрела территорию, пострадавшую в ходе воздушной атаки в ночь на 30 марта. После этого в соцсетях были опубликованы комментарий по ситуации и фотографии.
Как рассказала Светлана Камбулова, во время массированной атаки в ряде жилых домов пострадали несущие конструкции, окна и остекление. Также ущерб был нанесен местной школе № 26. Кроме того, ранее сообщалось о повреждениях, которые получили три предприятия.
На всех пострадавших объектах оперативно задействовали городские службы. Оценивается ущерб. По заключениям специалистов будут судить о состоянии домов и определят размеры компенсаций. Тажке проведут техническое обследование здания образовательного учреждения и рассмотрят вопрос о переводе учебного процесса в другое здание.
Организованы пункты временного размещения. Тем, кто будет решать вопрос с жильем самостоятельно, пообещали выплаты для найма жилого помещения.
Напомним, после атаки в Таганроге погиб один человек, несколько человек пострадали. Одна женщина была госпитализирована.
