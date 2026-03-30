Кадры последствий воздушной атаки на Таганрог появились в сети

Глава Таганрога осмотрела территорию, пострадавшую в ходе атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Глава Таганрога Светлана Камбулова лично осмотрела территорию, пострадавшую в ходе воздушной атаки в ночь на 30 марта. После этого в соцсетях были опубликованы комментарий по ситуации и фотографии.

Как рассказала Светлана Камбулова, во время массированной атаки в ряде жилых домов пострадали несущие конструкции, окна и остекление. Также ущерб был нанесен местной школе № 26. Кроме того, ранее сообщалось о повреждениях, которые получили три предприятия.

На всех пострадавших объектах оперативно задействовали городские службы. Оценивается ущерб. По заключениям специалистов будут судить о состоянии домов и определят размеры компенсаций. Тажке проведут техническое обследование здания образовательного учреждения и рассмотрят вопрос о переводе учебного процесса в другое здание.

Организованы пункты временного размещения. Тем, кто будет решать вопрос с жильем самостоятельно, пообещали выплаты для найма жилого помещения.

Напомним, после атаки в Таганроге погиб один человек, несколько человек пострадали. Одна женщина была госпитализирована.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше