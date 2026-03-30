В Московской области собрали около 452 тонн макулатуры

Около 452 тонн макулатуры собрали в Подмосковье во время акции «БумБатл», организованной по нацпроекту «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
По количеству сданного бумажного вторсырья область заняла второе место среди мегаполисов страны. Уточним, что лидером стала Москва. Третье место же досталось Санкт-Петербургу. При этом лидером среди всех регионов страны стала Башкирия. Там собрали более 875 тонн макулатуры.
«В Московской области выстроена современная инфраструктура обращения с отходами: собранная в рамках акции макулатура не попадет на полигоны, а отправится прямиком на перерабатывающие заводы региона, где превратится в новую упаковку или строительные материалы. Жители видят этот цикл своими глазами, поэтому доверие к раздельному сбору растет», — отметила председатель регионального отделения движения «Экосистема» Яна Хотиенко.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.