Воронежская бобслеистка признана лучшей разгоняющей в сезоне-2025/26

В Сочи финишировал российский сезон-2025/26 по бобслею. Лучшими разгоняющими по итогам всех турниров признаны Елена Мамедова (Воронежская область/Краснодарский край) и Снежана Трофимец (Московская область).
Напомним, что на минувшем чемпионате России Мамедова в паре с Верой Серышевой (Иркутская область/Краснодарский край) выиграла бронзу (1 минута 55,34 секунды).
А на декабрьском всероссийском турнире в Сочи Лена выиграла заезды двоек вместе с Надеждой Сергеевой (Красноярский край/Кемеровская область).