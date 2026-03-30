Плесень на хлебе: мифы и реальность

Для продления срока хранения используйте хлебницу с отверстиями для циркуляции воздуха, желательно деревянную. Не держите хлеб в холодильнике, так как он впитает запахи и станет чёрствым. Лучше всего хранить хлеб в бумажной упаковке или без неё. Также можно положить внутрь мешочек с рисом или солью, которые впитают лишнюю влагу.