Плесень на хлебе: мифы и реальность

Споры о том, можно ли употреблять хлеб с плесенью, не утихают уже долгое время. Одни утверждают, что достаточно срезать заплесневелый участок, и остальная часть буханки будет безопасна для здоровья. Другие настаивают на том, что лучше выбросить весь хлеб. Насколько опасны плесневые грибы для человека, выяснил 360.ru.
Плесень — это микроскопические грибы, которые размножаются спорами и питаются органикой. Существует более 50 видов плесени, поражающих хлеб. Наиболее распространённые — чёрная, зелёная и белая плесень. Чёрная плесень выглядит как тёмные пушистые пятна, зелёная — окрашивает корку буханки в зеленовато-голубой цвет, а белая проявляется в виде белых или сероватых пятен, чаще всего на черством хлебе.
Почему плесень опасна?
Все виды плесени выделяют микотоксины — опасные вещества, вызывающие проблемы со здоровьем. Чёрная плесень содержит канцерогены, поражающие печень и почки. Зелёная плесень вызывает расстройства ЖКТ, рвоту и подавляет иммунитет. Белая плесень может привести к слабости, головной боли и аллергическим реакциям.
Важно отметить, что микотоксины не разрушаются при высокой температуре, поэтому обжаривание заплесневелого хлеба не гарантирует его безопасность. Кроме того, на одном куске хлеба могут развиваться колонии разных видов плесени, что увеличивает риск поражения различных органов.
Можно ли срезать плесень?
Плесень представляет собой не только видимые пятна на поверхности хлеба. Основная часть гриба — мицелий — находится внутри буханки и распространяется в виде невидимых нитей, захватывая весь объём мякиша. Это означает, что удаление только видимой части плесени не гарантирует безопасности оставшегося хлеба.
Если хлеб приобрёл лёгкий запах или изменил вкус, лучше его выкинуть, так как это может свидетельствовать о начале роста мицелия.
Что делать при употреблении заплесневелого хлеба?
В большинстве случаев разовое употребление небольшого куска не приведёт к серьёзным последствиям для здорового человека. Однако рекомендуется прополоскать рот, выпить воды и наблюдать за состоянием. При появлении симптомов отравления (тошнота, слабость, головокружение) обратитесь к врачу. Особенно опасен хлеб с плесенью для детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.
Как хлеб заражается плесенью?
После выпечки хлеб остаётся практически стерильным. Однако во время транспортировки, хранения или в домашних условиях на него могут попасть споры плесневых грибов, которые постоянно присутствуют в воздухе.
Эти споры начинают прорастать во влажной среде, где есть питательные вещества. Поэтому высокая влажность на кухне — одна из главных причин появления плесени на хлебе.
Кроме того, хлеб, продающийся в нарезанном виде, более подвержен заражению, так как споры могут проникать в продукт с поверхности.
Для продления срока хранения используйте хлебницу с отверстиями для циркуляции воздуха, желательно деревянную. Не держите хлеб в холодильнике, так как он впитает запахи и станет чёрствым. Лучше всего хранить хлеб в бумажной упаковке или без неё. Также можно положить внутрь мешочек с рисом или солью, которые впитают лишнюю влагу.
Плесень опасна не только на хлебе.
Любые продукты имеют определённый срок годности, по истечении которого их употребление может быть опасно. На продуктах начинают размножаться патогенные бактерии, которые могут вызвать отравление и серьёзные заболевания.