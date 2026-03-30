Современная премьера и утерянный шедевр XVIII века: чем запомнится фестиваль «Музыкальная весна» в Калининграде

Закрытие 34-го фестиваля «Музыкальная весна» в Калининградской филармонии превратилось в разговор о памяти и преемственности поколений. Самое интригующее событие вечера — исполнение произведения XVIII века, которое долгие годы считалось утраченным. Подробности — в материале «Клопс».
Творческая встреча в малом зале филармонии началась с раскрытия тайн. Рассказывал о них один из гостей — композитор и профессор Московской консерватории Валерий Кикта. Он отметил, что в Калининграде впервые после долгих лет забвения прозвучит музыка, связанная с именем Максима Березовского.
Этот композитор XVIII века считается создателем русского хорового концерта. Его мастерство высоко ценили современники — за хороший вкус и мелодичность.
«Нам удалось из Болоньи извлечь и переписать с оригинала рукопись Максима Березовского. Это была написанная в 1771 году гармонизация хорала седьмого века, — рассказал Кикта. — Благодаря этой работе он имел право стать профессором Болонской академии».
По словам композитора, оперу Березовского, которая с успехом шла в Италии, заметили его русские соотечественники. Музыканта уговорили вернуться на родину — с условием, что в стране появится Академия музыки.
Однако на родине у Березовского всё «пошло под откос», и в 1777 году он скончался. Но оставил после себя хоралы и оперные шедевры.
«Мы должны помнить людей, у которых такая замечательная судьба, — подчеркнул Валерий Кикта. — Эта музыка впервые прозвучит в России — как рефрен через весь концерт».
Чтобы подготовить рукопись композитора к исполнению, его современным интерпретаторам пришлось объединить несколько пластов: хорал седьмого века, музыку восемнадцатого и современные элементы. «Березовский мечтал создать в России свою академию. Эта мечта тоже будет отражена в музыке», — пообещал Кикта.
Восстановленное сочинение Березовского прозвучало в финале фестиваля «Музыкальная весна» — и стало стало одной из удивительных его частей. Но не единственной, способной заинтриговать любителя классики.
Вторым крупным событием фестиваля стала мировая премьера нового сочинения. Его автор, молодой композитор Борис Вишневский, тоже не упустил возможности пообщаться с калининградскими поклонниками. Однако раскрывать суть своего авторского замысла не стал:
Пусть музыка скажет обо мне и покажет моё лицо".
Вишневский подчеркнул, что написанная им пьеса очень сложна в исполнении — но калининградский оркестр «великолепно справляется».
Композитор отметил, что посвятил пьесу своему брату — скрипачу Глебу Панову, лауреату и обладателю гран-при конкурса «Щелкунчик». На создание сочинения у него ушло около двух недель, но, как признался автор, внутренне к этой работе он шёл гораздо дольше.
Дирижёр и один из учредителей фонда «Русская музыка на Балтике» Юрий Демидович — частый гость калининградских концертных залов. Поэтому в филармонии музыкант чувствует себя очень уверенно — и может, к примеру, к ожидании коллег присесть за фортепиано в зале и сыграть для гостей.
"Я приезжаю сюда не просто музицировать, а встречаюсь со своими близкими и друзьями, — признался он.
Я обожаю Калининград и выступаю, мне кажется, амбассадором этой замечательной земли".
Демидович отметил, что очень рад встретиться со своим учителем Валерием Киктой. «Это человек, который поверил в меня при первом же знакомстве, который передавал все знания, всю мудрость и никогда не жалел ни времени, ни сил, ничего, чтобы поделиться всем, что у него есть», — отметил дирижёр.
Юрий Демидович работает — в том числе и на калининградских концертах — с музыкой, написанной его учителем. Он признался, что это большая профессиональная удача.
«Мы всегда пытаемся разгадать Бетховена, Штрауса, Моцарта — найти, что скрыто за нотами. Потому что ноты — это текст, а вся музыка за ним. А тут есть уникальная возможность узнавать всё от первоисточника, — отметил Демидович. — Я надеюсь, что вам эта музыка понравится, потому что она невероятно интересная, песенная, а с другой стороны — очень романтичная, у неё очень интересный сюжет».
Дирижёр подчеркнул, что калининградская аудитория не боится нового и с интересом приходит даже на премьеры. Для музыканта это, по его словам, одна из причин особой любви к городу: здесь по-настоящему умеют слушать.
Самой эмоциональной частью встречи стал разговор о пианисте Юлиане Семёнове-Брайди — внуке легендарного писателя. Он приехал в Калининград не только как участник фестиваля, но и как человек, чья семейная история тесно связана с этим городом.
Сам музыкант не смог посетить творческую встречу — готовился к концерту, зато с гостями пообщалась его мать. Ольга Семёнова напомнила, что её отец-писатель не раз бывал в Калининграде, в том числе когда вместе с немецким исследователем Георгом Штайном искал Янтарную комнату. Для её сына-музыканта выступление в этом городе стало, поделилась она, особенно личным событием.
Директор филармонии Виктор Бобков в свою очередь напомнил, что любой концерт — это «вершина айсберга», за которой стоит большая невидимая работа. И по тому, как участники встречи говорили друг о друге, было понятно, что именно это внутреннее взаимодействие — очень тёплое и уважительное — и стало основой «Музыкальной весны».
Фестиваль завершился в минувшие выходные, однако он обещает вернуться на следующий год. А пока калининградцев приглашают прикоснуться к следующей большой программе — «Русской музыке на Балтике».
