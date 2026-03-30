Более 61 кг меда и молочной продукции уничтожили в нижегородском аэропорту

С начала 2026 года сотрудники Россельхознадзора пресекли 47 случаев незаконного провоза продукции в нижегородском аэропорту. Об этом сообщили в межрегиональном управлении ведомства.
За три месяца специалисты провели мероприятия ветеринарного контроля на 241 международном авиарейсе. Представители Россельхознадзора досматривали ручную кладь и багаж пассажиров. В результате пришлось изъять более 61 кг меда и молочной продукции. В соответствии с требованиями закона еду пришлось сжечь.
Отмечается, что уничтоженная продукция была включена в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, или запрещена к ввозу на территорию РФ. Кроме того, мед и молочку транспортировали без оформления ветеринарных сопроводительных документов или маркировки.
