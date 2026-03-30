В Волгограде МЧС опровергло фейк о ДТП с рейсовым автобусом

В Волгоградской области ГУ МЧС по региону опровергло новость о страшном ДТП на трассе Волгоград — Астрахань, якобы случившемся в минувшие выходные. В сети распространяют жуткие кадры, как рейсовый автобус впечатал легковушку в дорожное ограждение. Паблики сообщают о жутком месиве и даже об ограничении движения на трассе. Данная информация не соответствует действительности, предупреждают в МЧС.
В ведомстве заверили, что никаких происшествий с участием пассажирского транспорта в минувшие выходные не было. Кстати, если провести небольшое расследование, видно, что фото сгенерировано ИИ. Ранее, три года назад, оно уже выходило в новостях другого региона, правда, на автобусе была надпись Кузбасс, а не Волгоград.