В центре Симферополя откроют исторический парк «Россия — Моя история»

В центре Симферополя планируют открыть исторический парк «Россия — Моя история». Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
На площади Ленина появились вагончики. Оказалось, что с 4 апреля там начнет работать мобильный исторический парк «Россия — Моя история». Организаторы рассказали, что выставка будет представлять собой настоящую «машина времени». В центре Симферополя установят сенсорные экраны. Посетителей ждут цифровые реконструкции и интерактивные задания.
В настоящее время по России курсируют два мультимедийных автопоезда. В составе — пять вагонов, где есть даже кинолекторий. Маршрут автопоезда пролегает через Херсонскую и Запорожскую области, а также в ДНР.