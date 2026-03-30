Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Симферополя откроют исторический парк «Россия — Моя история»

Он будет работать на площади Ленина.

Источник: Комсомольская правда

В центре Симферополя планируют открыть исторический парк «Россия — Моя история». Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

На площади Ленина появились вагончики. Оказалось, что с 4 апреля там начнет работать мобильный исторический парк «Россия — Моя история». Организаторы рассказали, что выставка будет представлять собой настоящую «машина времени». В центре Симферополя установят сенсорные экраны. Посетителей ждут цифровые реконструкции и интерактивные задания.

В настоящее время по России курсируют два мультимедийных автопоезда. В составе — пять вагонов, где есть даже кинолекторий. Маршрут автопоезда пролегает через Херсонскую и Запорожскую области, а также в ДНР.