В Пермском крае прошли лыжные гонки в честь закрытия зимнего сезона

Соревнования по лыжным гонкам, посвященные закрытию зимнего спортивного сезона, состоялись 21 марта в селе Кочево в Пермском крае. Мероприятие было организовано в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Кочевского муниципального округа.
Состязания прошли на лыжной базе. На старт вышли спортсмены разных возрастных групп. Им предстояло преодолеть дистанции длиной от 1 до 12 км.
«Теплая солнечная погода, хорошо подготовленная трасса и дружелюбная атмосфера создали настоящий праздник спорта. Соревнования завершились торжественным награждением победителей в каждой возрастной группе», — прокомментировали в администрации Кочевского муниципального округа.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.