В Калининграде полиция выявила 80 нарушений миграционного законодательства за один рейд

В Калининградской области сотрудники УМВД совместно с Госавтоинспекцией и Росгвардией провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений в сфере миграции. Проверены строительные объекты, продовольственные рынки, торговые точки, а также более 550 транспортных средств.
По итогам рейдов составлено 80 административных протоколов. Из них 61 — за нарушение режима пребывания и въезда в страну, 7 — за незаконное трудоустройство иностранцев. К ответственности привлечены 10 работодателей, незаконно нанимавших мигрантов.
В отношении 14 нелегалов вынесены решения о штрафах с последующим выдворением за пределы России. Еще 21 иностранному гражданину запретили въезд в страну, одному сократили срок пребывания. По факту фиктивной постановки на миграционный учет возбуждено уголовное дело.