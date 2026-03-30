В Калининграде полиция выявила 80 нарушений миграционного законодательства за один рейд

Источник: Янтарный край

В Калининградской области сотрудники УМВД совместно с Госавтоинспекцией и Росгвардией провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение нарушений в сфере миграции. Проверены строительные объекты, продовольственные рынки, торговые точки, а также более 550 транспортных средств.

По итогам рейдов составлено 80 административных протоколов. Из них 61 — за нарушение режима пребывания и въезда в страну, 7 — за незаконное трудоустройство иностранцев. К ответственности привлечены 10 работодателей, незаконно нанимавших мигрантов.

В отношении 14 нелегалов вынесены решения о штрафах с последующим выдворением за пределы России. Еще 21 иностранному гражданину запретили въезд в страну, одному сократили срок пребывания. По факту фиктивной постановки на миграционный учет возбуждено уголовное дело.