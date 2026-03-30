В Прикамье заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю на 4,3%

Роспотребнадзор с 23 по 29 марта зарегистрировал 12 791 случай заболевания гриппом и ОРВИ среди жителей Пермского края. Это на 4,3% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели.
Всего с начала года краевое ведомство зарегистрировало 166 811 случаев заболевания. Эпидемический порог на территории региона не превышен. Лабораторный мониторинг среди больных с респираторными симптомами показал циркуляцию возбудителей негриппозной этиологии — риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и сезонные коронавирусы. Краевое ведомство также отметило снижение доли положительных находок вирусов гриппа.
О временном приостановлении образовательного процесса в учебных заведениях региона в отчете Роспотребнадзора не указано.