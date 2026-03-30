С начала года почти тысяча калининградок получили пособие по беременности и родам на 187 млн рублей

беременности и родам назначено почти тысяче жительниц региона. Общая сумма выплат превысила 187 млн рублей.
Чтобы получить пособие, женщине достаточно подать работодателю заявление об отпуске по беременности и родам. Дату начала отпуска будущая мама определяет сама. Отделение фонда получает все необходимые сведения в электронном виде от медучреждения (которое оформляет больничный) и работодателя. Срок назначения выплаты — не более 10 рабочих дней.
Сумма рассчитывается как 100% среднего заработка за два календарных года, предшествующих году выхода в декрет. Если в этот период женщина уже была в декрете, по заявлению можно заменить годы — при условии, что это увеличит сумму.
Для отпуска по беременности и родам в 140 дней (стандартная продолжительность) в 2026 году установлены:
максимальный размер — 955 836 рублей;минимальный — 124 702,20 рублей.
Пособие также могут получить женщины, работающие на себя (ИП, адвокаты, нотариусы), если они уплатили страховые взносы по добровольному социальному страхованию в Соцфонд в 2025 году. Для них выплата за 140 дней составит 124 702,20 рубля.