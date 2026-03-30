В Свислочи автобус рухнул на водителя во время ремонта

Источник: Комсомольская правда

В Свислочи автобус рухнул на водителя во время ремонта. Подробности приводит Следственный комитет.

По информации следствия, в январе 2026 года на одном из предприятий из строя вышел служебный автобус — заклинило стартер. Данным транспортным средством третий год управлял 50-летний белорус с многолетним стажем. Про поломку он сразу же сообщил 62-летнему руководителю, который также был ответственным лицом за соблюдение техники безопасности.

«Вместо того чтобы направить транспорт на ремонт к специалистам местного автопарка, начальник распорядился устранить неисправность своими силами», — заметили в ведомстве.

Водитель не стал возражать руководителю. В рабочее время у своего дом он занялся ремонтом. Мужчина установил домкрат, подложил деревянные колодки, а затем полез под днище транспортного средства, надеясь быстро справиться с неполадкой. Но конструкция не выдержала и многотонный автобус сорвался, придавив мужчину.

В результате водителю были причинены тяжкие телесные повреждения. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователями была изъята и тщательно изучена документацию по охране труда. Выяснилось, что у водителя не было права выполнять данные работы, так как он не прошел необходимое обучение, инструктаж, проверку знаний.

В ходе следствия водитель подтвердил, что указание на самостоятельный ремонт автобуса он получил лично от руководителя.

«Тот же дал ему негласное разрешение хранить служебный автобус во дворе собственного дома», — сообщили в СК.

Изучение личности подозреваемого показало, что он проживает вместе с семьей и положительно характеризуется по месту работу.

В отношении 62-летнего инженера-механика следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 306 Уголовного кодекса — нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения.

