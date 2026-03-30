В Калининградской области по нацпроекту ремонтируют дороги к восьми медучреждениям в сельской местности

порядок участки дорог, ведущие к восьми медицинским учреждениям региона. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, приоритет отдан маршрутам к фельдшерско-акушерским пунктам и амбулаториям, особенно в сельской местности.
Ремонт дорог в этом году затронет шесть ФАПов: в поселке Дружба Правдинского округа;в поселках Ясная Поляна, Фурмановка и Садовое Нестеровского округа;в поселке Гвардейское Багратионовского округа;в поселке Садовое Озерского округа.
В Озерском округе до конца августа отремонтируют шестикилометровый участок дороги «Лужки — Олехово — Опоченское» — от поселка Лужки, где находится медпункт. В Нестеровском округе завершат ремонт 24-километрового участка дороги «Свобода — Юдино — Заозерное — Южное», который проходит через поселок Новостроево с амбулаторией. Работы там начали в прошлом году.
В течение 2026 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в регионе приведут в порядок 19 участков региональных дорог и 13 мостов. Общая протяженность отремонтированных объектов составит более 100 километров дорог и около 300 погонных метров мостов.