На пожаре в Прикамье спасли четырех человек, включая ребенка

Ночью в селе Березовка произошел пожар — огонь вспыхнул в надворных постройках на улице Центральной.
На место прибыли сотрудники МЧС. Специалисты газодымозащитной службы оперативно вывели из задымленного помещения четырех человек — одного ребенка и троих взрослых. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Пожар удалось полностью потушить на площади 156 квадратных метров. В ликвидации участвовали 15 пожарных и 5 единиц техники. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.
Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.