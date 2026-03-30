На пожаре в Прикамье спасли четырех человек, включая ребенка

Медицинская помощь никому не понадобилась.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в селе Березовка произошел пожар — огонь вспыхнул в надворных постройках на улице Центральной.

На место прибыли сотрудники МЧС. Специалисты газодымозащитной службы оперативно вывели из задымленного помещения четырех человек — одного ребенка и троих взрослых. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Пожар удалось полностью потушить на площади 156 квадратных метров. В ликвидации участвовали 15 пожарных и 5 единиц техники. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.

Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.