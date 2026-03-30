Четыре автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде с 1 апреля

Первый в списке — маршрут № 74. С апреля автобусы пойдут не только до микрорайона «Бурнаковский», но и до поселка «Комсомольский» в Сормовском районе. Это должно помочь разгрузить напряженный участок от переулка Союзного до станции «Варя», где пассажирам часто приходится ездить в давке. Чтобы справиться с потоком, количество машин на линии увеличат до десяти.