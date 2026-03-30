Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде с 1 апреля

Изменения коснутся маршрутов № 74, № 94, № 99 и № 171.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля в Нижнем Новгороде меняются схемы движения четырех автобусных маршрутов. Все они будут продлены до новых конечных остановок, чтобы горожанам стало проще добираться до нужных мест. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.

Первый в списке — маршрут № 74. С апреля автобусы пойдут не только до микрорайона «Бурнаковский», но и до поселка «Комсомольский» в Сормовском районе. Это должно помочь разгрузить напряженный участок от переулка Союзного до станции «Варя», где пассажирам часто приходится ездить в давке. Чтобы справиться с потоком, количество машин на линии увеличат до десяти.

Маршрут № 94 продлят от площади Горького до микрорайона «Верхние Печеры». Благодаря этому можно будет доехать с улицы Белинского (остановка «Оперный театр») до Верхних Печер по улицам Ванеева, Надежды Сусловой и Бринского. Число автобусов на этом направлении вырастет до 11.

Жителей поселка Нагулино ждет мультимодальная транспортная связь: отдельные рейсы маршрута № 99 продлят до этого поселка. При этом остальные рейсы от поселка Гнилицы до Новостригинского кладбища сохранят прежнее расписание.

Изменения коснутся и маршрута № 171. Автобусы начнут курсировать от поселка Березовый Клин до микрорайона «Медвежья Долина» на Родионова. Это сделает более доступными социальные объекты на этой улице и позволит пассажирам удобнее пересаживаться на другие направления.