Четыре автобусных маршрута продлят в Нижнем Новгороде с 1 апреля

С 1 апреля в Нижнем Новгороде меняются схемы движения четырех автобусных маршрутов. Все они будут продлены до новых конечных остановок, чтобы горожанам стало проще добираться до нужных мест. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем Нижегородской агломерации.
Первый в списке — маршрут № 74. С апреля автобусы пойдут не только до микрорайона «Бурнаковский», но и до поселка «Комсомольский» в Сормовском районе. Это должно помочь разгрузить напряженный участок от переулка Союзного до станции «Варя», где пассажирам часто приходится ездить в давке. Чтобы справиться с потоком, количество машин на линии увеличат до десяти.
Маршрут № 94 продлят от площади Горького до микрорайона «Верхние Печеры». Благодаря этому можно будет доехать с улицы Белинского (остановка «Оперный театр») до Верхних Печер по улицам Ванеева, Надежды Сусловой и Бринского. Число автобусов на этом направлении вырастет до 11.
Жителей поселка Нагулино ждет мультимодальная транспортная связь: отдельные рейсы маршрута № 99 продлят до этого поселка. При этом остальные рейсы от поселка Гнилицы до Новостригинского кладбища сохранят прежнее расписание.
Изменения коснутся и маршрута № 171. Автобусы начнут курсировать от поселка Березовый Клин до микрорайона «Медвежья Долина» на Родионова. Это сделает более доступными социальные объекты на этой улице и позволит пассажирам удобнее пересаживаться на другие направления.