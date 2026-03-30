В Таганроге после атаки часть жителей осталась без жилья, повреждена школа. К сожалению, не обошлось без жертв и разрушений.
В ночь на 30 марта Таганрог подвергся массированной атаке вражеских беспилотников.
Повреждения зафиксированы в нескольких жилых домах: пострадали несущие конструкции, выбиты окна. Часть жителей осталась без жилья — для них организованы пункты временного размещения. Тем, кто планирует самостоятельно решить вопрос с жильём, будет предоставлена компенсация на аренду.
Городские службы и специальная комиссия уже работают на местах: они оценивают масштаб ущерба. По итогам обследования примут решения о пригодности домов для проживания и размерах компенсационных выплат.
Серьёзно пострадала школа № 26. Сейчас специалисты проводят техническое обследование здания. После этого будет принято решение о возможном переводе учащихся в другое помещение для обеспечения безопасности образовательного процесса.