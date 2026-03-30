В Калининградской области отремонтируют дороги к шести ФАПам и двум амбулаториям

В Калининградской области продолжают приводить в порядок трассы, ведущие к социально значимым объектам. В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» обновят участки дорог, которые обеспечивают подъезд к восьми медицинским учреждениям в сельской местности.
Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных, приоритет отдан маршрутам к фельдшерско-акушерским пунктам и амбулаториям. В списке на этот год — шесть ФАПов в Правдинском, Нестеровском, Багратионовском и Озерском округах, а также амбулатории в поселках Новостроево и Лужки.
В Озерском округе до конца августа отремонтируют шестикилометровый участок дороги «Лужки — Олехово — Опоченское». В Нестеровском округе завершат ремонт 24-километрового отрезка трассы «Свобода — Юдино — Заозерное — Южное» — работы там начали еще в прошлом году.
Всего в 2026 году по нацпроекту в регионе приведут в порядок 19 участков региональных дорог и 13 мостов. Общая протяженность отремонтированных объектов превысит 100 километров дорог и составит около 300 погонных метров мостов.