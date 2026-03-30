Когда отмечают Песах в 2026 году, что можно и что нельзя делать

В последние дни марта 2026 года иудейский семи перебирают шкафы, выметают из углов даже мелкие крошки, тщательно моют холодильники и все поверхности, избавляются от закваски и закупаются мацой. Именно так идёт подготовка к Песаху — одному из самых древних и значимых еврейских праздников, которому более трёх тысяч лет. Песах 2026 выпадает на период с 1 по 9 апреля: он начинается с заходом солнца в среду 1 апреля и завершается вечером в четверг 9 апреля. Это время, когда миллионы евреев по всему миру, включая российских, вспоминают исход из египетского рабства, свободу и рождение своего народа как нации. Самое главное о сути праздника Песах, его истории, традициях и современных особенностях — в материале hab.aif.ru.