Когда отмечают Песах в 2026 году, что можно и что нельзя делать

В последние дни марта 2026 года иудейский семи перебирают шкафы, выметают из углов даже мелкие крошки, тщательно моют холодильники и все поверхности, избавляются от закваски и закупаются мацой. Именно так идёт подготовка к Песаху — одному из самых древних и значимых еврейских праздников, которому более трёх тысяч лет. Песах 2026 выпадает на период с 1 по 9 апреля: он начинается с заходом солнца в среду 1 апреля и завершается вечером в четверг 9 апреля. Это время, когда миллионы евреев по всему миру, включая российских, вспоминают исход из египетского рабства, свободу и рождение своего народа как нации. Самое главное о сути праздника Песах, его истории, традициях и современных особенностях — в материале hab.aif.ru.
Какого числа отмечают Песах в 2026 году?
Песах всегда отмечают по еврейскому лунному календарю, в 15-й день месяца нисан — первого весеннего месяца библейского года. Именно поэтому дата в григорианском календаре каждый год сдвигается и никогда не совпадает с фиксированными числами. Лунный цикл короче солнечного, и для синхронизации с временами года еврейский календарь добавляет високосный месяц — адар второй — примерно раз в три года. Благодаря этому Песах всегда приходится на весну, когда природа пробуждается, символизируя обновление и освобождение.
В 2026 году праздник Песах начинается вечером 1 апреля и продолжается восемь дней — до вечера 9 апреля в диаспоре, включая Россию и другие страны за пределами Израиля. В самом Израиле Песах длится семь дней — с 2 по 8 апреля, поскольку там первый и последний дни объединяют в один праздничный период без дополнительного дня. Первый и последний дни Песаха считаются полными выходными, когда запрещена работа, а промежуточные дни называют «холь ха-моэд» — праздничными буднями, когда многие виды деятельности разрешены с определёнными ограничениями.
Суть праздника Песах.
Название «Песах» переводится с иврита как «прошёл мимо» или «пощадил». Оно напрямую связано с библейским событием: во время десятой казни египетской ангел смерти прошёл мимо домов евреев, помеченных кровью пасхального агнца, и поразил только первенцев египтян. Именно этот момент стал кульминацией Исхода — освобождения еврейского народа из четырёхсотлетнего рабства в Египте.
Верующие празднуют не просто историческое событие, а рождение еврейской нации, обретение свободы и заключение Завета с Богом. Песах подчёркивает, что свобода — это не только физическое избавление, но и духовное: отказ от рабства привычек, страхов и материальных зависимостей.
Накануне праздника, в день 14 нисана, соблюдают пост первенцев — мужчины, которые являются первенцами в семье, постятся в память о спасении еврейских первенцев во время казни. Этот пост часто завершается участием в специальной трапезе-сиюме, где читают Талмуд и всецело проникаются им. Каждый еврей, согласно традиции, должен на Песах ощущать себя вышедшим из Египта лично.
Как Песах связан с Пасхой и как правильно произносить название?
Между двумя этими созвучными по названию праздниками действительно историческая связь. Слово «Пасха» в русском языке происходит именно от древнееврейского слова «песах», а сама христианская традиция выросла из еврейского праздника — Иисус, согласно Евангелиям, был распят как раз во время Песаха, и Тайная Вечеря во многом повторяет элементы пасхального седера. Однако сегодня это два отдельных праздника с разными датами и смыслами: Песах сосредоточен на еврейской истории и Торе, а христианская Пасха — на Воскресении Христовом.
Слово «Песах» произносится с ударением на первом слоге — Пе́сах.
История праздника Песах.
Праздник Песах начали отмечать сразу после Исхода из Египта, около 3300 лет назад, как повелевает Тора в книге Исход. Бог через Моисея дал евреям заповедь ежегодно праздновать этот день как вечное установление. Первое празднование произошло ещё в Египте, в ночь перед исходом, когда каждая семья заколола агнца и помазала его кровью косяки дверей.
Позже, уже в Земле Обетованной, Песах стал центральным паломническим праздником: люди собирались в Иерусалиме у Храма, приносили жертвы и ели пасхального агнца. После разрушения Второго Храма в 70 году н.э. жертвоприношения прекратились, и акцент сместился на домашний седер и чтение Агады — специальной книги, рассказывающей историю Исхода.
Как отмечают Песах.
Подготовка к Песаху начинается задолго до его наступления и включает в себя генеральную уборку, которую называют «бикур хамец» — поиск и удаление закваски. Хамец — это любые продукты, подвергшиеся брожению: хлеб, печенье, макароны, пиво, виски и даже некоторые соусы или лекарства с крахмалом. Всё это запрещено не только есть, но и держать в доме в течение всего праздника. Многие семьи продают хамец нееврею по специальному договору через раввина, а после Песаха выкупают обратно. Оставшиеся крошки сжигают в специальном ритуале накануне.
Вместо хамеца на столе появляется маца — пресный хлеб, испечённый за считанные минуты из муки и воды, без единой секунды брожения. Маца символизирует поспешность Исхода: евреи не успели заквасить тесто и унесли его сырым, а потом испекли уже в пустыне.
Центральным событием праздника становится пасхальный седер — торжественная трапеза, которую проводят в первый (а в диаспоре и во второй) вечер. Седер строго структурирован и включает пять основных мицвот — обязательных заповедей: рассказ истории Исхода, употребление мацы, горьких трав, четырёх бокалов вина и праздничной трапезы.
Во время седера читают Агаду — иллюстрированную книгу, где переплетаются библейский текст, комментарии мудрецов и песни. Самый известный момент — четыре вопроса, которые задаёт младший ребёнок: «Почему эта ночь отличается от всех других ночей?» Эти вопросы открывают повествование о рабстве и освобождении. Обязательно пьют четыре бокала вина — каждый символизирует один из этапов спасения, описанных в Торе: избавление, спасение, искупление и освобождение.
На пасхальной тарелке кеара размещают шесть символических блюд, каждое из которых несёт глубокий смысл. Жжёная кость зроа напоминает о пасхальной жертве в Храме. Варёное яйцо бейца олицетворяет траур по разрушенному Храму и одновременно надежду на возрождение. Горькая зелень марор и хазерет — это символ горечи рабства в Египте. Сладкая паста харосет, приготовленная из яблок, орехов, вина и специй, похожа на глину, из которой еврейские рабы лепили кирпичи. А овощ карпас, который обмакивают в солёную воду, символизирует весеннюю надежду и одновременно слёзы, пролитые в египетском плену.
Весь седер проходит в атмосфере радости, но с глубоким почтением к традиции: участники откидываются на подушки, как свободные люди, а не рабы.
Традиции праздника: что можно и нельзя делать на Песах в 2026 году.
Традиции Песаха строго регулируют повседневную жизнь на эти дни. Многие семьи заранее меняют всю посуду на специальную пасхальную — ту, которая никогда не контактировала с хамецом, или тщательно кошеруют металлическую и стеклянную утварь кипячением и прокаливанием. Это не просто гигиена, а символ полного обновления пространства.
В первый и последний дни Песаха, а в диаспоре также во второй и предпоследний, запрещена любая работа, подобно субботе: нельзя готовить пищу с нуля, пользоваться огнём, писать, переносить предметы за пределы дома и даже водить машину. Промежуточные дни более гибкие, но всё равно с ограничениями — например, готовят только из заранее приготовленного.
Жениться на Песах возможно, но многие раввины рекомендуют избегать свадеб в праздничные дни, чтобы не смешивать радость брака с особым статусом Песаха. Что касается электричества, современные решения позволяют пользоваться им: таймеры на свет и приборы включают заранее, а плиты и холодильники работают в праздничном режиме без необходимости зажигать огонь.
Главное правило — сохранить дух свободы и не заниматься будничными делами, которые отвлекают от размышлений об Исходе. Всё это помогает каждому участнику праздника Песах почувствовать себя частью древней истории, где свобода достигается через дисциплину и осознанность.
Как поздравить с праздником Песах?
Поздравления с Песахом звучат просто и тепло: «Хаг Песах самеах!» — «Счастливого праздника Песах!» или на русском «С праздником Песах! Пусть свобода и радость наполнят ваш дом». Можно добавить пожелания здоровья, мира в семье и духовного обновления.
Подарки выбирают практичные и символичные: бутылка кошерного вина для седера, красивая книга Агады, набор мацы-шмуры ручной выпечки, пасхальная тарелка или даже детские наборы для четырёх вопросов. Если вас пригласили на седер, принято принести бутылку вина, коробку мацы или свежие фрукты и овощи, которые разрешены без специальной проверки. Главное — подарок на Песах должен быть полностью кошерным и не содержать хамец.
Как отмечают Песах в Москве и в России?
В России Песах отмечают активно и масштабно, особенно в крупных еврейских общинах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов. Федерация еврейских общин России и Московский еврейский общинный центр организуют сотни седеров — от домашних до общественных на сотни гостей. В Москве, например, в Марьиной Роще или в других синагогах проходят торжественные трапезы с раввинами, где читают Агаду, поют песни и раздают мацу-шмуру.
Кошерные магазины и рестораны заранее готовят пасхальные меню: супы без хамеца, запечённое мясо, свежие салаты и, конечно, разнообразные виды мацы. Многие общины помогают малоимущим и одиноким евреям — раздают продуктовые наборы и организуют бесплатные седеры. В регионах, где общин меньше, семьи собираются самостоятельно, но раввины присылают инструкции и материалы.
Песах в России — это не только религиозный ритуал, но и возможность для молодёжи и детей глубже познакомиться с традициями через специальные программы, концерты и лекции. В 2026 году, как и всегда, Москва станет одним из центров празднования, где тысячи людей соберутся, чтобы вместе вспомнить Исход и ощутить радость свободы.