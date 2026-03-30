Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биолог Полынова рассказала, почему не нужно кормить парковых уток хлебом

Такой прикорм может нанести им серьёзный вред.

Кормление водоплавающих птиц хлебом, хотя и кажется простым и удобным способом проявить заботу о пернатых, на самом деле может нанести им серьёзный вред. Ольга Полынова, доцент Департамента рационального природопользования РУДН, рассказала в беседе с ТАСС, чем же кормить уток в парках.

По словам эксперта, дрожжи, соль и клейковина в хлебе вызывают брожение и гниение в кишечнике, что может привести к ожирению печени, нарушению обмена веществ и заболеваниям суставов, вплоть до потери способности летать. Кроме того, хлеб не обеспечивает птиц необходимыми витаминами и микроэлементами.

Птицы, которые питаются хлебом, могут перестать искать нормальную пищу — водоросли, насекомых и мелких рачков. Это делает их уязвимыми, особенно в холодное время года, когда им необходимы жиры для поддержания тепла. Такие утки могут казаться сытыми, но на самом деле они ослаблены и подвержены риску замерзания.

Лучше кормить водоплавающих птиц специальными зерновыми смесями или комбикормом без соли. Также подойдут тертые овощи (морковь, кабачок, капуста), пророщенное зерно и овсяная крупа. Избегайте каш быстрого приготовления, так как они содержат соль и сахар и теряют полезные вещества при термообработке.