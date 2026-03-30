Биолог Полынова рассказала, почему не нужно кормить парковых уток хлебом

Кормление водоплавающих птиц хлебом, хотя и кажется простым и удобным способом проявить заботу о пернатых, на самом деле может нанести им серьёзный вред. Ольга Полынова, доцент Департамента рационального природопользования РУДН, рассказала в беседе с ТАСС, чем же кормить уток в парках.
По словам эксперта, дрожжи, соль и клейковина в хлебе вызывают брожение и гниение в кишечнике, что может привести к ожирению печени, нарушению обмена веществ и заболеваниям суставов, вплоть до потери способности летать. Кроме того, хлеб не обеспечивает птиц необходимыми витаминами и микроэлементами.
Птицы, которые питаются хлебом, могут перестать искать нормальную пищу — водоросли, насекомых и мелких рачков. Это делает их уязвимыми, особенно в холодное время года, когда им необходимы жиры для поддержания тепла. Такие утки могут казаться сытыми, но на самом деле они ослаблены и подвержены риску замерзания.
Лучше кормить водоплавающих птиц специальными зерновыми смесями или комбикормом без соли. Также подойдут тертые овощи (морковь, кабачок, капуста), пророщенное зерно и овсяная крупа. Избегайте каш быстрого приготовления, так как они содержат соль и сахар и теряют полезные вещества при термообработке.