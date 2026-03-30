«Жуткое месиво» на трассе Волгоград-Астрахань оказалось фейком

В ГУ МЧС по Волгоградской области опровергли распространяемую в интернете информацию о якобы произошедшей в регионе аварии с участием рейсового автобуса.

— Главное управление МЧС России по Волгоградской области информирует, что никаких дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта на территории региона 29−30 марта 2026 года не происходило, — говорится в заявлении ведомства.

В распространенном фейковом сообщении, в частности, указывалось, что, якобы авария произошла на 26-м километре трассы Волгоград-Астрахань и что будто бы «выживших ищут в груде металла» после того, как легковушка оказалась под автобусом после попытки обгона.

В ведомстве предостерегли жителей региона от распространения недостоверной информации.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.