Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более четверти россиян мечтают о работе в Нижнем Новгороде

Главным стимулом для переезда в столицу Приволжья респонденты называли рост дохода.

Источник: Живем в Нижнем

28% россиян рассматривают Нижний Новгород как город для переезда ради трудоустройства. Исследование на эту тему представили Работа.ру и «Подработка».

Нижний Новгород оказался на четвертом месте в рейтинге городов, куда россияне согласились бы перебраться ради работы. Первые три строчки заняли Санкт-Петербург (он получил голоса 41% респондентов), Москва (40%) и Сочи (30%).

Главным стимулом для переезда в столицу Приволжья является рост доходов — так ответили 82% опрошенных. Для 81% респондентов ключевым оказался пункт «при переезде обеспечивают жильем». В половине случаев участники исследования отмечали развитую инфраструктуру города в качестве аргумента для смены места жительства.

Ранее мы писали, что Нижегородская область заняла 14 место в стране по качеству жизни.