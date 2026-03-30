Более четверти россиян мечтают о работе в Нижнем Новгороде

28% россиян рассматривают Нижний Новгород как город для переезда ради трудоустройства. Исследование на эту тему представили Работа.ру и «Подработка».
Нижний Новгород оказался на четвертом месте в рейтинге городов, куда россияне согласились бы перебраться ради работы. Первые три строчки заняли Санкт-Петербург (он получил голоса 41% респондентов), Москва (40%) и Сочи (30%).
Главным стимулом для переезда в столицу Приволжья является рост доходов — так ответили 82% опрошенных. Для 81% респондентов ключевым оказался пункт «при переезде обеспечивают жильем». В половине случаев участники исследования отмечали развитую инфраструктуру города в качестве аргумента для смены места жительства.
Ранее мы писали, что Нижегородская область заняла 14 место в стране по качеству жизни.