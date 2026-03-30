Состояние Чкаловской лестницы будут ежедневно проверять в Нижнем Новгороде

Ежедневный мониторинг состояния Чкаловской лестницы организовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на управление делами правительства Нижегородской области.
Теперь специалисты будут каждый день проверять состояние Чкаловской лестницы. Решение приняли из-за аномального количества снега, который выпал минувшей зимой. По итогам мониторинга будет разработан дальнейший план по укреплению лестницы в надлежащем состоянии.
Напомним, что в ноябре разрушение арки Чкаловской лестницы объяснили тем, что грузовики, проезжая под ней, регулярно задевают кузовом свод и примыкающую к нему нижнюю часть фасада.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в нижегородском Литературном музее завершается реставрация.