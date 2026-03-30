В Таганроге разрушения получили 67 домов

В Таганроге продолжается ликвидация последствий массированной воздушной атаки, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Предварительно оценен ущерб. По данным к этому часу, разрушения получили 16 многоквартирных зданий, 51 частный дом, 10 автомобилей.

Повреждения получила школа № 26. На учебный процесс это не повлияло: у детей сейчас каникулы. В дальнейшем учащихся временно переведут в другие заведения. Проводится техническое обследование здания.

Состояние горожанки, госпитализированной в ожоговый центр, врачи оценивают как стабильное, средней тяжести. Остальные пострадавшие продолжат лечение амбулаторно.

Семье погибшего будет оказана помощь.

В Неклиновском районе, в селе Николаевка, в результате падения обломков БПЛА была повреждена газовая труба. Поставка ресурса восстановлена.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше