В Таганроге после пересчета увеличилось количество пострадавших от БПЛА домов

Власти уточнили количество пострадавших от ударов дронов домов Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об изменении данных о последствиях массированной воздушной атаки в Таганроге. После пересчета выяснилось, что число поврежденных домов выросло по сравнению с первоначальными сводками.

По уточненной информации, в городе разрушения и повреждения получили 16 многоквартирных домов и 51 частный дом, а также 10 автомобилей. Ранее губернатор докладывал о 12 многоквартирных и 27 частных домах. Количество машин не изменилось. Но самая большая трагедия — гибель одного таганрожца и восемь пострадавших.

В городе продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий атаки, введен режим чрезвычайной ситуации в границах пострадавших домов. Для жителей поврежденных зданий организованы пункты временного размещения, работает комиссия по оценке ущерба. Средства на ликвидацию последствий выделены из резервного фонда губернатора.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше