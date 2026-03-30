В Таганроге после пересчета увеличилось количество пострадавших от БПЛА домов

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об изменении данных о последствиях массированной воздушной атаки в Таганроге. После пересчета выяснилось, что число поврежденных домов выросло по сравнению с первоначальными сводками.
По уточненной информации, в городе разрушения и повреждения получили 16 многоквартирных домов и 51 частный дом, а также 10 автомобилей. Ранее губернатор докладывал о 12 многоквартирных и 27 частных домах. Количество машин не изменилось. Но самая большая трагедия — гибель одного таганрожца и восемь пострадавших.
В городе продолжает работу оперативный штаб по ликвидации последствий атаки, введен режим чрезвычайной ситуации в границах пострадавших домов. Для жителей поврежденных зданий организованы пункты временного размещения, работает комиссия по оценке ущерба. Средства на ликвидацию последствий выделены из резервного фонда губернатора.
