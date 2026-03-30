Семье погибшего при атаке БПЛА на Таганрог окажут помощь

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Семье погибшего при атаке БПЛА в Таганроге будет оказана помощь, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Семье погибшего будет оказана помощь. Еще раз выражаю соболезнования родным и близким», — написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь поздним вечером воскресенья сообщал, что в ходе массированной атаки БПЛА ВСУ в Таганроге погиб мужчина, еще восемь человек пострадали.
