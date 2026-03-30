«В официальном браке пара не состояла». Судэксперты помогли белоруске установить родство ребенка с умершим за две недели до его рождения отцом

В Беларуси судэксперты доказали родство ребенка с умершим до его рождения отцом. Подробности сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
Судебные эксперты управления ГКСЭ по Могилевской области помогли белоруске установить факт отцовства ребенка по отношению к умершему мужчине.
В 2025 году девушка встречалась с молодым мужчиной и забеременела от него. Но за две недели до рождения ребенка мужчина умер. Новорожденный получил отчество отца и фамилию матери.
В ГКСЭ пояснили: так как в официальном браке пара не состояла, умерший не был записан отцом ребенка, для оформления пенсии по потере кормильца нужно было установить факт отцовства.
Для подтверждения биологического родства суд назначил генетическую экспертизу. Для этого родного брата умершего мужчины обязали явиться в экспертное подразделение для отбора биологических образцов.
«Результаты исследования Y-хромосомной ДНК малыша и предполагаемого дяди подтвердили, что брат умершего и ребенок бобруйчанки, могут являться биологическими родственниками по мужской линии (в том числе дядей и племянником, но не отцом и сыном), при чем вероятность родства по мужской линии составляет 99,996%», — привели подробности в ведомстве.
